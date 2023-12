La rivelazione del ct a Casa Italia in onda sui canali Rai: "Non era il calcio che mi piaceva, per fortuna poi è arrivata la chiamata della Nazionale. Agli Europei l'obiettivo è ripetersi, anche se non sarà facile. Volevo convocare Kayode. Koleosho altro profilo interessante"

"In Germania per vincere l’Europeo"

"Gli Europei? Non si gareggia per accontentarsi, andremo in Germania per lottare su ogni fronte – prosegue Spalletti -. Non possiamo che puntare al massimo, siamo i campioni in carica, non possiamo cercare una posizione inferiore a quella del 2020, anche se sarà difficile ripetersi"