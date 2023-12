Il club bianconero lavora per regalare ad Allegri un nuovo centrocampista: il sogno è Koopmeiners ma l’Atalanta non sembra volerlo cedere a gennaio. Più facile la trattativa con il City per Kalvin Phillips ma su di lui l’allenatore non ha ancora sciolto le riserve. L’altro profilo seguito è Pierre-Emile Hojbjerg con il club londinese che apre al prestito. Per la difesa l’ultima idea è Djaló del Lille ma va battuta la concorrenza dell’Inter

La dirigenza della Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa e regalare ad Allegri almeno un nuovo centrocampista a gennaio. Il sogno è l’olandese Koopmainers dell’Atalanta che però non ha intenzione di cedere nel mercato invernale. Il profilo più raggiungibile resta dunque quello dell’inglese Kalvin Phillips , che non trova spazio al City con Guardiola. Sul classe ’95 però Allegri non ha ancora sciolto le sue riserve visto che preferirebbe un altro tipo di centrocampista. Tra i nomi c’è anche quello di Pierre-Emile Hojbjerg attualmente al Tottenham . Gli Spurs avrebbero aperto al prestito con obbligo di riscatto. Il danese però piace anche ad altre squadre, una delle quali è il Napoli.

In difesa idea Djaló

Non solo centrocampo: i bianconeri stanno cercando anche un difensore e sono in pressing sul portoghese Tiago Djaló, nome recentemente accostato all’Inter. La Juventus vorrebbe acquistare il centrale del Lille già a gennaio per poi mandarlo in prestito. L’accordo con i francesi non sembra un problema ma è proprio il club nerazzurro ad essersi mosso in anticipo sull’ex Primavera del Milan che all’estero piace anche all’Atletico Madrid.