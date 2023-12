E' la prima giornata di Ibra nel nuovo ruolo a Milanello, ma non solo. Stefano Pioli infatti sta preparando la trasferta di Salerno facendo i conti anche con gli infortunati. Tra questi, c'è Tommaso Pobega che, contro il Monza, ha riportato un danno che coinvolge la componente tendinea del retto femorale nell'inserzione con l’anca sinistra. Questo giovedì farà un consulto: c'è il rischio concreto di un intervento chirurgico e di uno stop che porterebbe il club rossonero a dover intervenire necessariamente sul mercato a gennaio per un nuovo centrocampista . Rade Krunic infatti è fuori dalle logiche tecniche dell'allenatore, probabilmente una chiara indicazione societaria in vista del mercato. Inoltre, c’è il rischio che Bennacer possa essere convocato dalla sua Nazionale e andare in Coppa d’Africa , mancando così tutto il mese di gennaio.

Le mosse del Milan per il mercato di gennaio

E' molto probabile che il Milan sarà una delle squadre più attive sul mercato di gennaio. Non solo il centrocampista, è previsto anche un rinforzo in difesa visto che Thiaw e Kalulu hanno ancora bisogno di tempo per recuperare dai rispettivi infortuni (e Pellegrino è ancora troppo acerbo per il nostro campionato). Una pista rimane Gabbia (difensore del Villarreal, in prestito dal Milan): il club rossonero, in accordo col giocatore e con gli spagnoli, potrebbe decidere di riportarlo a casa con 6 mesi di anticipo. Guirassy è il nome per l'attacco, anche se serve un investimento importante: nel contratto con lo Stoccarda, infatti, c'è una clausola da 17,5 milioni di euro.