Il Napoli si muove su più fronti in vista del mercato di gennaio tra il rinnovo di Osimhen in tempi brevi, le questioni Zielinski ed Elmas da risolvere e la ricerca di un vice Di Lorenzo in caso di cessione di Zanoli

In vista del mercato di gennaio il Napoli ha una priorità assoluta: i rinnovi. Tre questioni da affrontare e risolvere al più presto, soprattutto nel caso di Victor Osimhen. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, e l'agente dell'attaccante nigeriano, Roberto Calenda. Da parte dell'entourage c'è disponibilità al dialogo, ma l'obiettivo è trovare l'accordo in tempi brevi, magari entro fine anno, prima che Osimhen - in scadenza nel 2025 - parta per la Coppa d'Africa.

Le questioni Zielinski ed Elmas Ci sono poi altre due situazioni da tenere d'occhio. La prima riguarda Piotr Zielinski, in scadenza a giugno. La scorsa estate il polacco era ad un passo dall'Arabia, ma poi ha fatto una scelta di cuore restando a Napoli. Gli azzurri hanno presentato l'offerta per il rinnovo, ma questa non soddisfa appieno il polacco. Trovare l'intesa sembra difficile, ma le parti continueranno a lavorare. Attenzione rivolta anche a Eljif Elmas che, come Osimhen, ha un contratto fino all'estate 2025. Il macedone ha giocato poco (solo 477 minuti, ma con due gol contro Salernitana e Atalanta) e vorrebbe avere più spazio. Una questione da sanare e risolvere. leggi anche Napoli perde Elmas: lesione al bicipite femorale

Caccia al vice Di Lorenzo Infine c'è una chiara esigenza tecnica per Mazzarri che ha bisogno di un esterno destro che gi consenta di far riposare Giovanni Di Lorenzo. Attualmente i gradi da "vice" sono affidati ad Alessandro Zanoli, impiegato in Coppa Italia contro il Frosinone sia a destra che a sinistra. L'esterno classe 2000, che finora ha giocato solo 142 minuti, ha diverse richieste in Serie A, su tutte quella del Genoa. In caso di partenza, il Napoli si muoverà sul mercato per trovare un'alternativa a Di Lorenzo. Andrà poi valutata la posizione di Diego Demme, scontento per il poco spazio trovato finora.