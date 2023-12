Assente contro il Cagliari per un risentimento muscolare alla coscia, il centrocampista azzurro si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Il macedone sarà fuori per 15-20 giorni e punta a rientrare per la prima gara del 2024 contro il Torino del 7 gennaio

In Champions sarà sfida al Barcellona ma, dopo aver superato il girone, il Napoli ha ritrovato la vittoria anche in campionato. Fondamentale il 2-1 imposto al Cagliari grazie alla coppia Osimhen-Kvaratskhelia, tre punti per svoltare dopo le sconfitte contro Inter e Juventus. La squadra di Mazzarri occupa il 5° posto condiviso con la Fiorentina ma, come emerso nelle ultime ore, perde una pedina importante. Si tratta di Eljif Elmas, che aveva giocato mezz'ora contro il Braga ma aveva saltato l'ultima partita nel weekend per un risentimento muscolare alla coscia. La nota del club ha stabilito l'entità dell'infortunio.