L'Inter fa sul serio per Tajon Buchanan. L'esterno canadese del Bruges è il prescelto della dirigenza nerazzurra per sostituire l'infortunato Cuadrado e rinforzare la fascia destra. Contratto in scadenza nel 2025, ha già comunicato alla società belga la sua intenzione di non rinnovare. C'è la concorrenza del Manchester City, ma i contatti tra Inter e giocatore vanno avanti da più di un anno

Il prezzo e la concorrenza del Manchester City. E per l'attacco...

Canadese, classe 1999, ha un contratto in scadenza nel 2025 senza l'intenzione di rinnovarlo. Un aspetto che potrebbe indurre il Bruges a diminuire la richiesta di circa 17 milioni di euro di oltre un anno fa. L'Inter vorrebbe chiudere a 7/8 milioni, approfittando dei buoni rapporti con il giocatore, con il quale i contatti sono attivi da tempo. Anche il Manchester City però è interessato al ragazzo. Servirà l'ok del presidente Steven Zhang per procedere all'investimento. Investimento che invece non verrà fatto in attacco. I problemi fisici di Lautaro in Coppa Italia e gli zero gol in campionato della coppia Sanchez-Arnautovic non preoccupano i dirigenti, convinti della bontà dei colpi estivi e dell'opzione Mkhitaryan seconda punta in caso di emergenza. In attacco, invece, la dirigenza nerazzurra non è intenzionata ad intervenire.