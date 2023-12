Offerta di 25 milioni del Lipsia per il centrocampista macedone Elmas. In entrata, gli azzurri valutano due nomi come vice Di Lorenzo: si tratta di Mazzocchi della Salernitana e, in alternativa, Faraoni del Verona

Si preannuncia un mercato di gennaio particolarmente attivo per il Napoli, almeno in uscita. Con il Frosinone interessato a riportare Zerbin in Ciociaria (già in gialloblù nella stagione 2021/2022), il Napoli potrebbe lasciar partire anche Eljif Elmas verso la Bundesliga. Il Lipsia ha offerto 25 milioni per Elmas, una cifra che collimerebbe con le richieste dei De Laurentiis. Il macedone potrebbe così partire già nei primi giorni del mercato invernale.