Frosinone al lavoro per cercare di convincere il Napoli ad aprire al prestito di Zerbin, che in gialloblù giocò già nella stagione 2021/22 e che quest'anno non sta trovando spazio. Praticamente fatta invece per il prestito di Huijsen dalla Juventus, affare che conferma l'asse di mercato tra i due club: sarebbe il quarto giovane bianconero ad approdare alla corte di Di Francesco

Il Frosinone che sta sorprendendo in questa stagione vuole continuare a farlo, e sempre nel rispetto della sua politica, quella della valorizzazione dei giovani. L'ultima idea di mercato è Alessio Zerbin, ala del Napoli che tra l'altro a Frosinone conoscono già bene, avendolo avuto in prestito nella stagione 2021-22, in Serie B, in cui collezionò 31 presenze con 9 gol. Una stagione che convinse il Napoli a riportarlo definitivamente a casa, dopo 4 anni in prestito (in 4 squadre diverse), dando modo a Zerbin di far parte della rosa della squadra campione d'Italia, con 10 presenze in campionato (e l'esordio in Champions League). Adesso, in casa Frosinone, si lavora per cercare di convincere il Napoli ad aprire a un nuovo prestito. Zerbin, 24 anni, in questo campionato ha collezionato finora solo scampoli di gara, per un totale di appena 10' complessivi, entrando nel finale contro Genoa, Verona e Inter.