Napoli, Osimhen rinnova fino al 2026

Il regalo di Natale per il Napoli porta il nome di Victor Osimhen. È fatta per l'atteso rinnovo dell'attaccante nigeriano che ha prolungato di un altro anno il suo accordo con gli azzurri, dal 2025 al 2026. Dopo l'incontro dei giorni scorsi, oggi c'è stato un nuovo faccia a faccia tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'agente di Osimhen, Roberto Calenda, per sistemare gli ultimi dettagli. Oltre al prolungamento, nel contratto inserita una clausola rescissoria che si aggirerà attorno ai 120/130 milioni di euro e darà maggiore forza contrattuale al Napoli in caso di offerte. Nell'incontro odierno sono stati formalizzati per iscritto gli accordi verbali e accettate le ultime condizioni: la firma di Osimhen è stata ufficializzata da De Laurentiis su X con due foto e una semplice parola: "Fatto!".