Il Milan insiste per Guirassy e riabbraccia Gabbia

Il ritorno del difensore dal Villarreal sarà il primo rinforzo di gennaio. Prosegue la trattativa con lo Stoccarda per Guirassy: nuovi contatti previsti entro il fine settimana. Intanto il club prova a ritardare la partenza di Bennacer e Chukwueze per la Coppa d'Africa per averli negli ottavi di Coppa Italia

La prima mossa di mercato del Milan per superare l’emergenza infortuni è il ritorno di Matteo Gabbia dal Villarreal. Operazione che si può considerare virtualmente conclusa. Il difensore rientrerà in anticipo dal prestito, chiudendo la sua esperienza spagnola con 7 presenze in 18 giornate di Liga (479’ complessivamente) 6 di Europa League (dove ha giocato praticamente sempre). Dal ritorno di Marcelino a Villarreal non aveva più messo piede in campo in campionato (giocando solo due gare in Europa).

Gli altri nomi per la difesa Al momento il Milan ha a disposizione in rosa solo due difensori centrali: Kjaer e il classe 2005 Simic. Ecco perché il ritorno di Gabbia non dovrebbe essere l’unica operazione in difesa per i rossoneri: si valutano Lenglet (titolare con Aston Villa nel clamoroso ko di Manchester, ma il cui cartellino è di proprietà del Barcellona), Kherer (West Ham) e Mukiele (Psg). leggi anche Musah out col Sassuolo. Theo ancora centrale?

La strategia per Guirassy Per l’attacco sono previsti nuovi contatti entro il fine settimana con lo Stoccarda per Serou Guirassy, protagonista con la maglia dello Stoccarda in Bundesliga (17 gol in 14 partite di campionato e 2 in coppa di Germania). Il Milan vorrebbe ottenere un pagamento rateizzato della clausola rescissoria (17,5 milioni), magari anche aumentando la cifra prevista per il club tedesco. L’attaccante naturalizzato guineano è l’obiettivo di mercato numero uno per l’attacco, nonostante anche lui sarà impegnato nel mese di gennaio in Coppa d’Africa.

Coppa d'Africa, si tratta per Bennacer e Chukwueze Il Milan sta provando a ritardare la loro partenza per i ritiri di Nigeria e Algeria per poterli avere a disposizione il 2 gennaio per la gara di Coppa Italia contro il Cagliari. I due giocatori da regolamento devono aggregarsi alle rispettive nazionali due settimane prima dell’esordio - il 14 gennaio per la Nigeria e il 15 per l'Algeria).