Napoli fra Mazzocchi e Faraoni. Piace Samardzic

Il club campione d’Italia ha offerto 1,5 milioni per Mazzocchi, ma la Salernitana chiede 3-4 milioni. Se non si trova l'accordo, si virerà su Faraoni del Verona. Per la mediana, vista l'ufficialità di Elmas al Lipsia, c’è anche Samardzic tra i profili che interessano agli azzurri

Il Napoli vuole Pasquale Mazzocchi , esterno destro della Salernitana individuato come vice Di Lorenzo ideale. Il club campione d’Italia ha formulato un’ offerta di 1.5 milioni per il classe ’95, ma distante dai 4 milioni richiesti dalla Salernitana . Si farà un ultimo tentativo per provare a trovare un'intesa che al momento appare difficile. Se la trattativa non si dovesse sbloccare, si virerà su Davide Faraoni . L'esterno del Verona partirebbe a condizioni più favorevoli rispetto a Mazzocchi (a iniziare dalla formula, un prestito con diritto di riscatto). Trovato il rinforzo in difesa, il Napoli lascerà partire Zanoli , direzione Genoa.

L'opzione Samardzic a centrocampo

Per il centrocampo resta un'opzione Lazar Samardzic, vicino all’Inter nella scorsa sessione di mercato. Un investimento per sostituire Zielinski (che ha il contratto in scadenza a giugno), anche se tatticamente sono tipologie di centrocampisti diversi. La dirigenza azzurra è già in contatto con l’Udinese. Gli altri nomi per rinforzare il reparto sono sempre quelli di Hojbjerg del Tottenham e Seko Fofana dell’Al Nassr. Intanto è ufficiale la partenza di Elmas che va al Lipsia per 25 milioni di euro.