mondiale club

Il Manchester City porta a casa un altro storico trionfo, conquistando il Mondiale per Club contro il Fluminense. Si tratta del 37° titolo vinto in carriera da Guardiola (il quarto Mondiale per Club, superato Ancelotti) da quando ha iniziato ad allenare nel 2008 al Barcellona. Ecco tutti i trofei vinti in panchina da Pep MANCHESTER CITY-FLUMINENSE 4-0: LA CRONACA DELLA PARTITA