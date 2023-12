Ancelotti rinnova con il Real Madrid fino al 2026

Carlo Ancelotti resterà sulla panchina del Real Madrid fino al 2026. L'annuncio ufficiale è arrivato da parte del Real Madrid sul proprio sito e va a spegnere tutte le voci che volevano l'allenatore in procinto di lasciare il Real per il ruolo di ct del Brasile. Con questo prolungamento Ancelotti raggiunge sette stagioni alla guida del Real, le ultime 5 consecutive oltre al biennio dal 2013 al 2015

Carlo Ancelotti sarà l'allenatore del Real Madrid fino al 30 giugno del 2026 . L'annuncio del prolugnamento del suo contratto, in scadenza a fine stagione, è stato dato questo venerdì dal club spagnolo, ma in realtà la firma di Ancelotti sul rinnovo è stata messa un mese e mezzo fa e spegne definitivamente le voci di un suo futuro (almeno fino al 2026) sulla panchina della nazionale brasiliana. Nel luglio scorso, il presidente della Confederazione calcistica brasiliana (CBF) Ednaldo Rodrigues (poi rimosso qualche settimana fa) aveva annunciato che Ancelotti avrebbe guidato la Selecao da dopo la Copa America 2024.

I numeri di Ancelotti al Real

Prosegue dunque il matrimonio fra il Real e Ancelotti, tornato nell'estate 2021 dopo aver già guidato le merengues dal 2013 al 2015: in cinque stagioni sulla panchina madridista ha conquistato 10 titoli (2 Champions, 2 Mondiali per Club, 2 Supercoppe europee, una Liga, 2 Coppe del Re e una Supercoppa di Spagna). Unico allenatore ad aver alzato al cielo la Champions per 4 volte (le altre due col Milan), è il tecnico che vanta il maggior numero di vittorie nella massima competizione europea (118) e che è riuscito a laurearsi campione nei cinque principali campionati europei (Italia col Milan, Inghilterra col Chelsea, Francia col Psg, Germania col Bayern e Spagna col Real).