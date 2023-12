Innesto in difesa per l'Atalanta. È in chiusura la trattativa tra i nerazzurri e il Verona per Isak Hien, centrale svedese classe 1999. Un rinforzo mirato per Gasperini che nelle ultime settimane ha fatto i conti con una vera e propria emergenza nel reparto, complici i diversi infortuni. Hien arriverà a titolo definitivo per 8.5 milioni di euro più bonus e firmerà un contratto fino al 30 giugno 2028. Nell'operazione verrà coinvolto anche Siren Diao, attaccante classe 2005 della Primavera del Verona. Il suo trasferimento a Bergamo, però, sarà definito successivamente.