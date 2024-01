Mancano davvero solo gli ultimi aspetti da definire per l'arrivo di Buchanan all'Inter: da sistemare infatti solo i dettagli del contratto e dell'ingaggio tra il club nerazzurro e il calciatore . Con il Brugge invece l'accordo è già stato trovato: 7 milioni di euro più 2/3 di bonus per il trasferimento definitivo dell'esterno canadese. L'operazione è in dirittura d'arrivo, con la sistemazione degli aspetti contrattutali l'Inter porterà a casa il vero obiettivo del mercato di gennaio, necessario dopo l'infortunio di Cuadrado. Buchanan nelle ultime due giornate di campionato non è stato convocato dal Brugge, segnale ulteriore di una trattativa sempre più vicina alla chiusura positiva

Una freccia "multitasking" per Inzaghi

Per l'allenatore nerazzurro l'innesto di Buchanan sarà prezioso per diversi motivi, primo fra tutti l'estrema duttilità tattica del giocatore. Il canadese è infatti capace di adattarsi a diversi sistemi di gioco e a diverse posizioni in campo: nasce come esterno di destra, può fare il quinto di centrocampo nel 3-5-2 o il terzino in una difesa a 4, può essere centrocampista esterno o anche l'esterno offensivo puro in un tridente di attacco. Cosa non secondaria, si può adattare anche a sinistra, e ha una caratteristica importante: sa saltare l'uomo ed è molto veloce