Calciomercato, le news di oggi in diretta

Da venerdì 5 gennaio riparte anche “Calciomercato l'Originale”, appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì alle 23, fino al 31 gennaio. Tante novità, tra cui la nuova canzone di questa edizione: "Mi trasformerò", scritta da Alessandro Bonan e Leonardo Lagorio e realizzata insieme all’orchestra di quaranta elementi del Conservatorio Statale di Musica de L’Aquila “Alfredo Casella”, diretta dal maestro Gabriele Bonolis. Conservatorio con cui “Calciomercato - L’Originale” quest’anno ha deciso di mettere a disposizione degli studenti una borsa di studio dedicata allo studio della musica. Sera dopo sera, fino al 31 gennaio, giornalisti e volti noti della tv e dello sport si alterneranno all’interno dello studio on the road che, quest’anno, visiterà alcune regioni d’Italia: si parte da Friuli Venezia Giulia, a Tarvisio, dall’8 al 12 gennaio, per poi fare tappa in Trentino, dal 22 al 26 gennaio.