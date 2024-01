In una lunga intervista al quotidiano spagnolo "AS" l'attaccante dell'Atletico Madrid ha rivelato che nella scorsa estate è stato molto vicino all'Inter: "Sì è vero, ho un ottimo rapporto con Marotta, lo stimo. Poi ho parlato con Simeone e sono rimasto. Gli ottavi di Champions contro i nerazzurri? Potrebbe essere una finale per il valore delle due squadre"

Per Alvaro Morata la sfida di Champions agli ottavi contro l'Inter sarà davvero un doppio confronto all'insegna delle "Sliding doors". Perché l'attaccante spagnolo, la scorsa estate vero uomo mercato, è stato davvero a un passo da i nerazzurri. Lo conferma lui stesso in una lunga intervista al quotidiano spagnolo "AS", rivelando alcuni retroscena sui giorni in cui decise di restare all'Atletico Madrid. Partendo dal legame con l'Amministratore delegato nerazzurro: "Marotta mi ha portato alla Juventus e abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Sì, è vero che ero vicinissimo all'Inter. Poi ho parlato con Simeone, per fortuna avevo diverse opzioni ma alla fine la decisione migliore è stata quella di restare a Madrid". E proprio il rapporto con il Cholo è stato decisivo e si sta rivelando un fattore in questa stagione: "È stato un colloquio faccia a faccia, in cui ci siamo detti tante cose, abbiamo condiviso tanti pareri e ho deciso che era meglio continuare. L'ho sempre ammirato come allenatore da fuori ed è un piacere lavorare con lui adesso. L'ho sempre detto. Quest'estate è stato fatto tutto perché potessi restare all'Atletico"