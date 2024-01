Napoli, visite mediche per Mazzocchi

Pasquale Mazzocchi è il primo acquisto invernale del Napoli. Visite mediche a Roma a Villa Stuart per l'ex Salernitana e poi a Castel Volturno per il primo allenamento coi nuovi compagni. Firmerà un contratto di tre anni e mezzo con opzione di rinnovo per il quarto anno. Quest'anno fin qui 18 gare e un assist con la Salernitana.

