L’esterno Buchanan è atteso oggi a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il suo contratto con l'Inter. Operazione con il Bruges chiusa per 10 milioni di euro, bonus compresi. Non ci sono i tempi tecnici, comunque, per averlo a disposizione nella sfida contro il Verona. Il classe 1999, infatti, dovrà ultimare l'iter burocratico prima di essere utilizzabile. Essendo extracomunitario, dovrà prima firmare e ricevere il permesso di soggiorno in Belgio presso l'Ambasciata Italiana. Per questo motivo, sarà a disposizione di Simone Inzaghi dalla prossima settimana.