Buchanan atterrato a Milano, ora visite e firma

In casa Inter è il Buchanan-day. Il canadese è arrivato all'aeroporto di Linate per poi sostenere le visite mediche, alle quali seguirà la firma. Buchanan, però, non sarà a disposizione di Inzaghi contro il Verona. Non ci sono le tempistiche per tesserarlo in tempo considerando che il giocatore - extracomunitario - dovrà andare all'ambasciata italiana a Bruxelles per il permesso di soggiorno. Buchanan sarà utilizzabile dall'inizio della prossima settimana

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE