Inter, ufficiale la firma di Buchanan

Tajon Buchanan è un nuovo giocatore dell'Inter. Il canadese ieri ha vissuto la sua prima giornata milanese tra le visite mediche e la firma sul contratto. Arriva dal Brugge per 10 milioni di euro bonus compresi

Mancava solo l'ufficilità ma ora è arrivata anche quella: Buchanan è un nuovo giocatore dell'Inter. Il canadese ieri ha vissuto la sua prima giornata milanese. Prima le viste mediche all'Humanitas, poi l'idoneità sportiva al Coni. Oggi l'ufficialità da parte del club nerazzurro. Tuttavia, Buchanan dovrà affrontare un ultimissimo step prima di indossare la maglia nerazzurra. Il giocatore - extracomunitario - dovrà andare all'ambasciata italiana a Bruxelles per il permesso di soggiorno. Sarà utilizzabile dall'inizio della prossima settimana. Ala, terzino, esterno a tutta fascia, sia a destra che a sinistra: nella sua carriera Buchanan ha ricoperto tantissimi ruoli. Adesso è pronto a diventare il primo giocatore canadese a scendere in campo in Serie A.