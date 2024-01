I rossoneri sono ad un passo dall’acquisto dell’esterno classe 2003 sulla base di 5 milioni di euro come parte fissa più uno di bonus. Al calciatore si sono interessate anche Fiorentina e Juventus

Il Milan è a un passo da Filippo Terracciano. Dopo l'arrivo di Matteo Gabbia, i rossoneri stanno per definire gli ultimi dettagli per l'acquisto dell'esterno classe 2003 dall'Hellas Verona. Anche altri club come Juventus e Fiorentina si erano interessati a Terracciano, ma la concorrenza sembra definitivamente superata.