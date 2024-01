Manca solo l'ufficialità per il classe 2003 in arrivo dal Verona. Giornata di visite e idoneità, poi la firma a Casa Milan e la prima giornata martedì a Milanello. Potrebbe essere già a disposizione per la Coppa Italia di mercoledì contro l'Atalanta. Avrà la 38. Moncada: "Lo seguivamo da anni, è un jolly della difesa"

Manca solo la firma, poi Filippo Terracciano sarà un nuovo giocatore del Milan. Classe 2003, vent'anni, in arrivo dal Verona come jolly per la difesa (parole di Moncada): ha fatto il terzino su entrambe le fasce, l'esterno di centrocampo, occasionalmente, anche il difensore centrale e potrebbe anche giocare da mezzala di centrocampo. Per lui è stata una prima giornata, quella di lunedì 8 gennaio, di visite mediche, iniziate alle 9 alla clinica La Madonnina. Poi verso le 14 la tappa dell'idoneità sportiva all'Ambrosiano. Attesa per la firma a Casa Milan nel pomeriggio.