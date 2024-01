Il mercato in entrata della Roma potrebbe non fermarsi a Dean Huijsen. Il reparto arretrato, complice la lunga assenza di Smalling e Kumbulla e la partenza di Ndicka per la Coppa d'Africa, continua ad avere risorse limitate per Mourinho, motivo per cui non è da escludere un'altra operazione in difesa entro il 31 gennaio. Ai giallorossi piace Caglar Soyuncu, centrale turco dell'Atletico Madrid che lo ha preso a costo zero lo scorso luglio.