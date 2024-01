Albert Gudmundsson non si muove, almeno per ora. Questa l'idea del Genoa per il mercato di gennaio, con i rossoblù che hanno smorzato sul nascere l'interesse del West Ham: il club londinese si è infatti mosso per provare a portare in Premier League l'islandese, che tanto bene sta facendo nel campionato italiano. Capocannoniere rossoblù con 10 gol e 3 assist in 19 gare, l'ex Psv e Az Alkmaar ha attirato su di sè gli occhi del calcio inglese. Ma il Genoa non vuole assolutamente privarsi di uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione e ha respinto e ha fatto muro.