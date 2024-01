Oltre a Brassier, centrale francese del Brest, i rossoneri stanno valutando anche Tanguy Nianzou Kouassi per la difesa. Intanto, Krunic si prepara a trasferirsi al Fenerbahce

C'è un nome nuovo per la difesa del Milan: oltre a Brassier, infatti, il club rossonero sta valutando Tanguy Nianzou Kouassi. Calciatore francese, classe 2002, è cresciuto nel Paris Saint-Germain e indossa la maglia del Siviglia dal 2022. Si tratta di un centrale completo, bravo nei colpi di testa e nell'uno contro uno, può giocare anche come mediano. Resiste anche il nome di Buongiorno perché il Torino è molto interessato a Colombo. Al momento, però, non è stata strutturata alcuna operazione.