Il Napoli vuole coprirsi, una delle priorità della dirigenza è quella di regalare a Walter Mazzarri un rinforzo in difesa. Sfumato il sogno Dragusin dal Genoa, con il giocatore che si accaserà al Tottenham, nelle ultime ore il club ha fatto un sondaggio per Martinez Quarta della Fiorentina. Il centrale classe 1996 è un titolare della squadra di Vincenzo Italiano, con un bottino, fin quI, di 5 gol e 1 assist in 21 gare in tutte le competizioni.