Si scalda il mercato della Salernitana che cerca rinforzi per risollevarsi dall'ultimo posto in classifica. Il club campanoi ha chiesto Toma Basic alla Lazio. Centrocampista classe 1996, Basic in questa stagione ha collezionato soltanto una presenza in Coppa Italia con la squadra di Sarri. Presto arriverà la decisione del croato, che ha anche offerte dal Friburgo, in Germania, e dalla Spagna. Inoltre potrebbe tornare Federico Bonazzoli. L'attaccante infatti è in prestito all'Hellas Verona, ma potrebbe interrompere la sua esperienza per tornare a vestire la maglia della Salernitana. Nella scorsa stagione a Salerno Bonazzoli ha collezionato 25 presenze tra Serie A e Coppa Italia con 2 reti e 2 assist. Inzaghi cerca anche un rinforzo in difesa sugli esterni e il nome caldo delle ultime ore è quello di Pierozzi della Fiorentina, classe 2001, già allenato a Reggio Calabria dall'attuale tecnico dei campani