Il club ligure ha annunciato l’arrivo del difensore che arriva in rossoblù all'interno dell'affare Dragusin passato al Tottenham per 25 milioni di euro più bonus. Classe 2000, Spence ha trascorso la prima parte di questa stagione in prestito al Leeds, in Championship

Djed Spence è ufficialmente un calciatore del Genoa . Il difensore classe 2000 arriva in prestito dal Tottenham fino al 30 giugno 2024 con opzione di riscatto. L’ex nazionale under 21 inglese arriva in Liguria nella trattativa che ha portato Dragusin a Londra per 25 milioni di euro più 6 di bonus. Indosserà la maglia numero 90.

Chi è Djed Spence

Il giovane difensore inglese ha giocato questa prima parte di stagione in prestito al Leeds in Championship, dove ha collezionato 7 presenze. Nella passata stagione ha giocato fino a gennaio al Tottenham (solo 3 presenze), per poi passare in prestito al Rennes, dove è sceso in campo 8 volte in Ligue 1. Gioca prevalentemente come terzino ed è cresciuto nel vivaio del Fulham. In passato ha giocato anche con Nottingham Forest e Middlesbrough. Ha anche collezionato 6 presenze con la Nazionale inglese under 21.