Juric: "Radonjic non al capolinea. Buongiorno..."

"Radonjic non è al capolinea. Buongiorno? Non pensiamo sempre al mercato", Ivan Juric ha parlato anche di mercato nella conferenza alla vigilia della partita contro il Genoa in programma doimani alle 15. Quanto a Buongiorno, che interessa al Milan, Juric ha detto: "Non bisogna sempre parlare di vendere ed è un nostro giocatore: siamo a metà stagione, vogliamo proseguire nel nostro percorso". Del difensore aveva parlato anche il presidente Cairo: "Non lo vendo e lui vuole restare". Quanto a Radonjic, l'allenatore ha detto: "La sua avventura non è al capolinea, non mi risulta. Si è allenato molto bene in settimana, quando sta bene lo userò".