Manna: "Siamo tranquilli per il rinnovo di Kvara"

Il direttore sportivo del Napoli sulla situazione del georgiano: "Condivisa la volontà di continuare insieme. Non dobbiamo fare una corsa per prolungare il contratto". Su Lukaku: "Sappiamo cosa ha fatto con Conte all'Inter". In campionato ci sarà la sfida con la Juve dopo 3 vittorie di fila: "Il loro mercato è stato imponente, sono attrezzati"

