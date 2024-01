Calciomercato, le news di oggi in diretta

Il Verona lavora al mercato in entrata e in uscita: oltre a Tijjani Noslin del Fortuna Sittard, sempre più vicino, avanza la trattativa con i Rangersper l'esterno sinistro turco Yilmaz, con il club che aprirebbe al prestito. In uscita su Doig non solo il Marsiglia: sul difensore è tornato il Sassuolo ma al momento in vantaggio è il club francese.