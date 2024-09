Un sorriso che dice tutto. Questa è stata la reazione di Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan che ha parlato a Sky prima dell’esordio in Champions League contro il Liverpool. Dopo aver fatto chiarezza sul suo ruolo ("Io sono il boss e comando io, tutti gli altri lavorano per me"), Gianluca Di Marzio ha interpellato lo svedese sul tema del mercato. "È andato esattamente come volevamo, tutto quello che abbiamo cercato e mancava l’abbiamo preso. L’ultimo era Abraham, per dare un extra-rinforzo in attacco. Dispiace per Jovic che non è in lista Champions". Ibra ha invece preferito non rispondere quando gli è stato chiesto di Victor Osimhen.

