Ospite del programma "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio 1, il presidente del Torino ha alzato il muro per il difensore granata, entrato nel mirino del Milan: "Non lo vendo, io lo voglio tenere e lui vuole restare. Sta crescendo moltissimo"

Il futuro di Alessandro Buongiorno sarà ancora al Torino. Parola di Urbano Cairo che blinda il difensore granata, ultima idea di mercato del Milan per rafforzare la difesa. "Buongiorno ha rinnovato fino al 2028 - ha spiegato il presidente del Torino, ospite a "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio 1 - Non lo vendo, io lo voglio tenere e lui vuole restare, sta crescendo moltissimo". Avanti insieme, dunque, nonostante le sirene di mercato. Il Milan, infatti, aveva pensato a Buongiorno per un investimento importante in difesa, valutando anche l'inserimento di Colombo nell'operazione.