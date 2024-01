I rossoneri non mollano il centrale del Torino, valutato 40 milioni da Cairo: possibile nuovo tentativo in settimana, con l'idea di inserire nella trattativa Colombo, attualmente in prestito al Monza

Nonostante gli arrivi di Gabbia e Terracciano, il Milan sembra intenzionato a investire ancora sulla difesa , tentando il grande colpo di gennaio. In cima alla lista dei desideri c’è sempre Alessandro Buongiorno , il centrale del Torino nel giro anche della Nazionale. Dopo il primo ‘no’ di Cairo, i rossoneri non si sono arresi e torneranno alla carica nei prossimi giorni per valutare la fattibilità dell’affare con una nuova idea. Se la valutazione che Cairo fa del suo giocatore è di circa 40 milioni di euro , il Milan potrebbe provare ad abbassare le richieste dei granata inserendo nella trattativa Lorenzo Colombo , attaccante classe 2002 di proprietà dei rossoneri e attualmente in prestito al Monza (dopo la buona stagione al Lecce, un anno fa, sempre in prestito).

In estate il 'no' all'Atalanta

L'operazione resta in ogni caso molto complicata. Va ricordato anche come, in estate, sia stato lo stesso Buongiorno a rifiutare il trasferimento all’Atalanta, per non lasciare il club granata, di cui Cairo vorrebbe fare una colonna per il futuro. Classe 1999, in questo campionato Buongiorno ha raccolto 17 presenze, con 3 gol (contro Salernitana, Lecce e Napoli).