Calciomercato, le news di oggi in diretta

Juventus pronta ad accogliere Tiago Djaló. Il difensore dovrebbe raggiungere Torino per sostenere le visite mediche tra martedì e mercoledì. Operazione da 3.5 milioni più bonus (per un massimo di altri 3.5 milioni) più il 10% della futura rivendita: sono queste le cifre dell'accordo tra Juventus e Lille per il giocatore, che firmerà per 4 anni