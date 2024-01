La valutazione di Cairo è di 40 milioni, contropartita Colombo

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, aveva già fatto sapere il prezzo della colonna difensiva della sua squadra, 40 milioni di euro. Il Milan per abbassare l'esborso cash inserirà nell'offerta il cartellino del giovane centravanti Lorenzo Colombo. Il classe 2002 è al momento in prestito al Monza e, in caso il Torino accettasse, resterebbe in biancorosso fino al termine della stagione per poi fare il salto in granata in estate. Sarà determinante per la riuscita del trasferimento la volontà di Buongiorno, che in estate aveva rifiutato l'offerta dell'ambiziosa Atalanta per rimanere nella squadra di cui è sempre stato tifoso. L'approdo al Milan sarebbe però uno step ancora superiore per la sua carriera. Buongiorno ha finora collezionato 17 presenze e 3 gol in quella che si sta rivelando la stagione della sua consacrazione. In Nazionale ha giocato da titolare la sfida decisiva contro l'Ucraina per la qualificazione agli Europei della prossima estate, dimostrando di poter reggere già le pressioni per raggiungere obiettivi importanti.