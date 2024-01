Tre nomi dal passato per garantirsi i gol nel presente. In questa sessione di mercato il Genoa è al lavoro per dare ad Alberto Gilardino un altro attaccante e segue tre giocatori che in passato hanno già vestito la maglia rossoblu. Pietro Pellegri è cresciuto nel settore giovanile, ha esordito giovanissimo in Serie A per poi passare a Monaco , Milan e ora Torino , ultimo avversario affrontato in campionato. E proprio al termine della sfida di sabato scorso al Ferraris i tifosi rossoblu hanno a lungo applaudito l’attaccante, che resta un’idea per l’attacco come vice Retegui .

Genoa, seguiti anche gli ex Niang e Shomurodov

Ma per l’attacco il Genoa pensa anche a Mbaye Niang, ora 29enne, al Genoa in prestito dal Milan per sei mesi nel 2015, con 14 presenze e 5 gol in campionato. Il senegalese nato in Francia dopo l’esperienza con Genoa e Milan ha girato tanto: Watford, Torino, Rennes, Al-Alhi, Bordeaux e Auxerre, prima di approdare in Turchia, all’Adana Demirspor, dove quest’anno ha segnato 8 reti in 16 gare di Super Lig. L’attaccante si sta svincolando dal club turco e in Italia ha altre offerte tra cui quella del Verona. L’altra idea sarebbe ancora una volta un cavallo di ritorno: Eldor Shomurodov, portato in Italia proprio dal Genoa, che nel 2020 lo acquistò dal Rostov, per poi rivenderlo alla Roma, società ancora proprietaria del suo cartellino. L’uzbeco è stato in prestito allo Spezia la scorsa stagione, ora è al Cagliari dove in 10 presenze non ha mai segnato in campionato, a differenza del suo unico anno in rossoblu: 8 gol in 31 partite di campionato. Genova per lui può essere l’occasione per tornare a giocare e a segnare sotto la Gradinata Nord. Come per Pellegri e Niang.