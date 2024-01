Roma, offerta del Flamengo per Viña

La Roma ha ricevuto un'offerta dal Flamengo per Matias Viña. Il club brasiliano ha formulato un'offerta da circa 8/8.5 milioni di euro (parte fissa che si aggira sui 7 milioni più bonus). L'esterno difensivo uruguaiano è in prestito al Sassuolo e al momento non è a disposizione dell'allenatore Dionisi per un problema fisico al ginocchio (il suo ritorno in campo è previsto per febbraio). I giallorossi sarebbero disposti ad accettare l'offerta. L'agente è in Italia e nella giornata di domenica ha incontrato i dirigenti della Roma, nell'hotel in cui la squadra alloggiava a Milano. Ci sono ancora dei punti da discutere tra le parti. Sono attese novità nelle prossime ore. Se la trattativa dovesse andare a buon fine si interromperebbe il prestito al Sassuolo. In questa stagione Viña ha disputato 16 partite tra campionato e Coppa Italia, servendo 3 assist per i compagni.