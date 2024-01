Giorni di grandi rivoluzioni in casa Roma, dove si guarda al futuro. Se la notizia dell’esonero di Mourinho è arrivata un po’ a sorpresa, i giallorossi sono già da tempo alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo l’addio di Tiago Pinto (preannunciato a inizio anno e effettivo dopo la sessione di gennaio del mercato). I Friedkin hanno già avviato i primi contatti con alcuni dirigenti, incontrandone due in particolare: Paul Mitchell e Christopher Vivell . Sono loro due candidati forti, al momento, anche se non gli unici.

Nomi con esperienza "Red Bull"

Inglese, 42 anni, un passato modesto da giocatore (con il ritiro a 27 anni) e da osservatore del Tottenham, Paul Mitchell ha lavorato dal 2020 al 2022 al Monaco come ds. In precedenza aveva avuto esperienze anche nell’universo Red Bull, partendo come direttore dell’area scouting nel Lipsia per poi ricoprire il ruolo di direttore tecnico nel New York Red Bulls e nel Bragantino, sempre nella “galassia” Red Bull. Simile per certi versi il percorso professionale dell’altro candidato, il tedesco Christopher Vivell: 37 anni, inizia come osservatore (Hoffenheim) per poi entrare nel mondo Red Bull: dal Salisburgo al Lipsia come direttore tecnico, fino al salto al Chelsea, nel dicembre 2022, sempre nello stesso ruolo.