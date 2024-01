Calciomercato, le news di oggi in diretta

Conn un viaggio-lampo in Italia, il presidente della Roma ha raggiunto Mourinho per comunicargli di persona l'esonero (il 4° di fila per il portoghese dopo Chelsea, Man Utd e Tottenham). Alla base della decisione, i risultati dell'ultimo periodo ma anche la convinzione, da parte di Friedkin, che si sia ancora in tempo per raddrizzare la stagione. Già a settembre Mou era stato vicino all'esonero. CLICCA PER I DETTAGLI