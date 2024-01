Il Toro su Lovato: può arrivare solo se parte Zima

Giorni caldi in casa Torino sul fronte difesa. Alla trattativa per l'eventuale cessione di Buongiorno al Milan, potrebbe affiancarsi anche l'uscita di Zima. Per questo motivo il Torino ha già bloccato Matteo Lovato, difensore della Salernitana già allenato da Juric al Verona. Urbano Cairo e l'agente del calciatore, Giuseppe Riso, hanno cenato insieme per valutare l'ipotesi dell'ingaggio del giocatore

Se da una parte, in casa Torino, tiene banco la trattativa con il Milan per Alessandro Buongiorno, il mercato dei granata si muove specialmente in difesa. C'è l'ipotesi concreta della cessione anche di Zima. Per questo motivo il Toro ha già bloccato Matteo Lovato, difensore attualmente in forza alla Salernitana. Infatti il presidente del Torino Urbano Cairo è stato a cena con l'agente del giocatore, Giuseppe Riso. Lovato, in questa stagione, non sta trovando molto spazio alla Salernitana: finora ha collezionato 13 presenze tra campionato e Coppa Italia e nelle ultime 13 partite giocate dai campani, in ben 9 occasioni è rimasto in panchina. Per questo motivo, il difensore sarebbe orientato a valutare un'offerta altrove e il Torino sarebbe destinazione più che gradita.

Infatti, Lovato è già stato allenato da Ivan Juric al Verona. Fu proprio l'attuale allenatore del Toro a garantire un posto stabile in squadra al giocatore che ben presto diventò uno dei pilastri di quella squadra. Grazie alle prestazioni con la maglia dell'Hellas, Lovato aveva attirato su di sé le attenzioni dell'Atalanta che lo aveva ingaggiato nella stagione 2021-22. Proprio con la maglia nerazzurra Lovato ha avuto l'opportunità di esordire in Champions League, successivamente, non avendo trovato continuità di impiego aveva optato per il passaggio al Cagliari e successivamente alla Salernitana da dove potrebbe partire in questa finestra di mercato.