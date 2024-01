Il Cagliari guarda in Ligue 1: la squadra di Ranieri vuole rafforzarsi in mezzo al campo e punta Cher Ndour, centrocampista classe 2004 del PSG. Cresciuto nelle giovanili del Benfica e già nel giro della Nazionale italiana, potrebbe rappresentare un buon colpo in prospettiva per i rossoblù. Non è l'unico nome nella lista del Cagliari per il centrocampo: piaceva anche Michel Adopo dell'Atalanta, la squadra di Gasperini, però, non ha aperto al suo trasferimento. Nel ruolo di terzino sinistro, invece, si guarda in casa del Lugano: nel mirino Martim Marques, classe 2004, ha già esordito in Nazionale portoghese. L'obiettivo del Cagliari è quello di bloccarlo per giugno.