Il Milan vuole regalare un altro difensore centrale a Pioli dopo il ritorno anticipato di Gabbia e guarda in Premier League, visto anche il 'no' di Cairo per Buongiorno. I rossoneri sperano in un prestito: il primo nome sulla lista è Lenglet, di proprietà del Barcellona ma ora all'Aston Villa. Le alternative sono Kiwior dell'Arsenal e Chalobah del Chelsea. Fatto un tentativo anche per Soyuncu dell'Atletico, ma il turco andrà al Fenerbahce

Dopo il 'no' del presidente del Torino Urbano Cairo per Alessandro Buongiorno, il Milan torna a guardare in Premier League con un obiettivo ben preciso: regalare un altro difensore centrale a Pioli (che lo sta chiedendo ripetutamente nelle varie conferenze stampa) dopo il ritorno anticipato di Gabbia dal Villarreal. Il club rossonero spera di poter strappare qualche giocatore in prestito e ha individuato in Clement Lenglet, di proprietà del Barcellona ma in prestito all’Aston Villa, il suo preferito: non sarà comunque facile strapparlo alla squadra di Emery, anche perché il francese ha giocato le ultime quattro partite da titolare dopo un inizio da riserva.

Kiwior e Chalobah alternative a Lenglet

Il Milan ha anche altri due nomi nella lista, sempre in Premier League, al momento da considerare come alternative a Lenglet: si tratta di Jacub Kiwior dell’Arsenal, ex Spezia che conosce già il campionato italiano, e Trevoh Chalobah del Chelsea, profilo già sondato in passato ma che non convince a fondo per via dei tanti problemi fisici degli ultimi mesi.