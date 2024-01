Il 23enne difensore centrale è atteso in Italia all'inizio della prossima settimana per sostenere i test medici di rito prima della firma e di mettersi a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. Djalò arriva in bianconero dal Lille per 3.5 milioni più bonus

Confermate per lunedì 22 gennaio le visite mediche di Tiago Djaló con la Juventus. Conclusa l'operazione per la cessione di Ranocchia al Palermo, il club bianconero ha definito tutti i dettagli per l'arrivo del portoghese ormai ex Lille. Djaló arriva a Torino per 3.5 milioni più bonus. Previsto anche un più 10% della futura rivendita alla società francese. Difensore di 23 anni, Djaló va ad ampliare così il ventaglio di centrali già a disposizione di Massimiliano Allegri dopo Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro e Rugani.