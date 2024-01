Napoli, contatti per Mangala del Nottingham

La testa dei giocatori concentrata sul campo, con la finale di Supercoppa Italiana attesa per lunedì, quella dei dirigenti proiettata sul mercato. Il Napoli continua a lavorare per regalare nuovi rinforzi a Walter Mazzarri: il nome caldo al momento è quello di Orel Mangala, centrocampista del Nottingham Forest. Tra le parti sono in corso dei contatti, con il giocatore che ha dato priorità all'Italia (la situazione con la Juve resta in standby), ma al momento c'è distanza tra l'offerta presentata dagli azzurri e l'ingaggio richiesto dal belga nel caso in cui fosse riscattato. I campioni d'Italia in carica, infatti, sono intenzionati a presentare al club inglese una proposta di prestito con diritto di riscatto, con eventuale conguaglio riconosciuto ai Forest in caso di mancato riscatto. Lontana, invece, l'ipotesi Rennes che aveva registrato un interesse nei giorni scorsi.