Il Verona si rinforza: ecco Belahyane e Dani Silva

Doppio affare in entrata per il Verona. Il club veneto, infatti, ha chiuso per l'arrivo di Dani Silva. Classe 2000, il mediano arriva dal Vitoria Guimaraes a titolo definitivo per 2 milioni, con il club di provenienza che mantiene il 10% sulla futura rivendita. Dani Silva è un centrocampista, mediano ma all'occorrenza anche mezz'ala. In stagione è sceso in campo sedici volte nel campionato portoghese, trovando un gol. Inoltre tutto fatto anche per Reda Belahyane dal Nizza, altro centrocampista classe 2004, che in questa stagione ha collezionato soltanto due presenze tra Ligue 1 e Coppa di Francia con la squadra allenata da Francesco Farioli