Calciomercato, le news di oggi in diretta

Il Napoli continua a insistere per arrivare a Nehuen Perez, prima scelta del club azzurro e di Walter Mazzarri che lo hanno individuato come il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato già a partire da questo mercato di gennaio. In giornata c’è stata una telefonata tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo: l’obiettivo è quello di sbloccare l’affare e trovare un’intesa per il cartellino. Operazione che, dopo i contatti continui tra le parti, si potrebbe chiudere a 16-17 milioni di euro più bonus