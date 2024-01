Salernitana sogna Boateng: arriva se parte Lovato

La Salernitana si avvicina al grande colpo di questa sessione invernale di calciomercato. L'ex Bayern Monaco e Lione Jerome Boateng è pronto a indossare la maglia granata, ma manca un tassello per sbloccare l'operazione. Per tesserare il difensore centrale tedesco, la Salernitana deve infatti avere positivo l'indice di liquidità del club e dunque ha bisogno di una cessione. Il più vicino a partire sembra Matteo Lovato in direzione Torino. Se si sblocchrà la trattativa, con il Torino che a sua volta deve piazzare Zima, allora per il club di Iervolino arriverà il via libera. Boateng è svincolato dallo scorso 30 giugno, quando il suo contratto con il Lione è andato in scadenza senza essere rinnovato.Nella sua ultima stagione in Ligue 1 ha collezionato appena otto presenze senza riuscire a trovare nessun gol.