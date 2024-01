Torino, si avvicina Rafa Mir del Siviglia

Rafa Mir si avvicina al Torino: il club granata sta trattando con il Siviglia per il prestito con diritto di riscatto dell'attaccante spagnolo classe 1997. L'intesa è vicina e potrebbe arrivare nella giornata di domani. Il Torino sta lavorando anche per Lovato della Salernitana, ma non prima di concludere la cessione di Zima all'Amburgo

Il Torino è vicino alla chiusura dell'accordo con il Siviglia per Rafa Mir : si tratta per un prestito con diritto di riscatto . L'intesa tra i due club è vicina: domani, infatti, proveranno a concludere l'operazione. L'attaccante classe 1997 ha collezionato 14 presenze in questa stagione della Liga con la squadra spagnola segnando due gol.

Proseguono le trattative per l'arrivo di Lovato e la cessione di Zima

Continua la trattativa con la Salernitana per Matteo Lovato, che ha esordito in Serie A proprio con Juric con la maglia dell'Hellas Verona. Per l'arrivo del difensore classe 2000 si attende l'uscita di Zima in direzione Amburgo.